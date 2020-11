Soutenir les vétérans et leur famille

Le programme pour les familles des vétérans offre des services pour faciliter la transition vers la vie civile des familles des vétérans blessés.

Lorsqu’un militaire quitte l’environnement des Forces armées canadiennes, il peut en résulter un état de déséquilibre pour tous les membres de sa famille. Cette situation est particulièrement vraie quand le militaire vit avec une blessure.

En tant que proche d’un vétéran, saviez-vous que le Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier (CRFMV) vous donne accès à des professionnels qui connaissent bien votre situation et qui peuvent vous guider en proposant une foule de service?

Nous pourrons vous fournir des conseils et du soutien en lien avec tous les aspects de la transition. Vous pourrez notamment recevoir du soutien individuel, suivre des formations ou joindre des groupes. Notre raison d’être est de faciliter votre transition vers la vie civile.

Les défis sont parfois nombreux et souvent les parents, les partenaires de vie et les enfants doivent arriver à faire preuve de beaucoup de patience et de solidarité envers le vétéran. Votre support est essentiel et le rôle du CRFMV consiste à vous outiller. On est là pour vous soutenir pendant chacune de ces étapes, aussi longtemps que vous en aurez besoin.

Nos services sont offerts en personne ou en téléconsultation. Nous nous adaptons selon votre préférence et votre disponibilité.

Lors de votre premier entretien, l’intervenant pose des questions de base, histoire de bien comprendre vos besoins. Puisque chaque famille a son histoire, chacune de vos rencontres sera personnalisée, il nous sera plus facile de définir les programmes d’aide qui vous seront utiles tels que les ressources au sujet des blessures liées au stress opérationnel (BSO) ou la formation en premiers soins en santé mentale. Nous ciblerons aussi les partenaires qui peuvent vous aider avec la transition vers la vie civile, comme des organismes communautaires de votre région. Nos intervenants comprennent votre réalité. Sachez que votre dossier demeure en tout temps confidentiel et nos services sont gratuits et bilingues.

Le Programme pour les familles des vétérans offre des conseils judicieux et un service de soutien concret, qui vous permettra d’ouvrir un nouveau chapitre de vos vies sur une base positive et optimiste.

Il y a 4 portes d’entrée pour accéder à nos programmes, nous desservons tout l’Est-du-Québec, jusqu’aux Iles-de-la-Madeleine :

1- Rendez-vous en personne à votre CRFMV

2- En ligne au crfmv.com/fr/veteran pour de l’information en tout temps

3- Par téléphone au 418-844-6060 / 1-877-844-6060

4- Par courriel au infopfv@crfmv.com

5- Suivez-nous sur Facebook