Un concept unique au pays

Alexandre Tagliani est un pilote aguerri, mais il a su aussi se bâtir une solide réputation en affaires dans sa quête notamment de commanditaires précieux pour soutenir son long parcours en course automobile.

S’il n’entend pas mettre en veilleuse sa carrière en série NASCAR Pinty’s, il annoncera en grande pompe, mardi, la concrétisation d’un projet qui lui tient à cœur depuis des années.

En compagnie de partenaires, qui ont accepté d’investir 18 millions de dollars, il dévoilera les grandes lignes d’un nouveau centre de karting électrique multiniveaux qui sera érigé à Sainte-Thérèse, au nord de Montréal, en bordure de l’autoroute 15.

La bâtisse extérieure toute neuve a déjà pris forme alors que la construction du circuit intérieur sera entamée au cours des prochaines semaines.

Photo courtoisie, TAG E-karting & Amusement

« C’est un concept vraiment unique, a expliqué Tagliani en entrevue téléphonique au Journal. C’est une première au pays. Sans dénigrer d’autres complexes du genre que l’on connaît, on voulait la crème de la crème. Ça n’a rien à voir avec ce qui se fait actuellement. »

Six parcours distincts

Au cœur de cet établissement, connu sous le nom de Centre TAG-E karting & Amusement, sera érigé un circuit hors du commun aménagé en hauteur.

Photo courtoisie, TAG E-karting & Amusement

« Cette disposition, souligne-t-il, nous a permis de minimiser la dimension du terrain exploité. Un tracé plat de 500 mètres aurait pris beaucoup plus d’espace.

« À l’intérieur, on aura droit à un ensemble de trois pistes étalées sur trois niveaux. L’une destinée aux adultes, une autre aux enfants et la dernière plus perfectionnée longue d’un demi-kilomètre. Au total, le complexe proposera six parcours distincts. »

Zéro émission

Il n’y aura aucune odeur d’essence quand les adeptes vont s’amuser à défier le circuit. Importés d’Italie, les karts entièrement électriques sont silencieux et évidemment non polluants.

« C’était une condition essentielle à l’aboutissement de notre projet, avance Tagliani. Il s’agit des modèles les plus sophistiqués au monde et proposés pour la première fois en Amérique du Nord.

« Je suis d’autant fier d’être associé à CRG, reconnu mondialement, que c’est au volant de karts de cette compagnie que j’ai fait mes premiers pas en course automobile. »

Un rôle de formateur

Tagliani mettra aussi son expertise au profit de jeunes pilotes qui souhaitent s’initier à la course.

« Notre but, c’est aussi de promouvoir des espoirs de chez nous et de les aider dans leur développement. On a élaboré un programme de formation qui pourrait permettre à des pilotes de participer éventuellement à des épreuves internationales. »

L’ouverture officielle est prévue en avril 2021. Outre le circuit de karting, le centre comportera notamment deux zones de restauration, un cinéma interactif 7D, une arène de jeu de laser, des arcades de dernière génération et six allées de quilles.

On estime que ce pôle récréatif, qui sera ouvert 12 mois par année, créera une centaine d’emplois.