Un meurtrier allégué restera derrière les barreaux

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD | Un juge a refusé lundi de remettre en liberté un livreur de pizza accusé d’avoir tué sa femme, un an jour pour jour après l’arrestation de celui-ci.

Stéphane Massé devra donc patienter derrière les barreaux jusqu’à son procès pour le meurtre prémédité de sa conjointe Linda Lalonde.

Il est détenu depuis un an déjà, lui qui a été arrêté au lendemain du crime allégué, survenu le 16 novembre 2019, dans la résidence du couple, rue Verner, à Salaberry-de-Valleyfield.

Photo Facebook

Le juge de la Cour supérieure Michel Pennou a refusé la demande de libération sous caution de l’homme de 39 ans, lundi, au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield.

Une ordonnance de non-publication nous empêche de révéler les détails de la preuve ainsi que les motifs du rejet.

Les proches de la victime de 48 ans ont poussé un soupir de soulagement en entendant la décision du magistrat.

« C’était très stressant. C’est un triste anniversaire, ça fait un an aujourd’hui [lundi] qu’on l’a appris [le décès de la victime]. À la même heure l’an passé, elle baignait dans son sang et on ne le savait même pas. Ça aurait été le comble de l’ironie qu’il soit libéré aujourd’hui [lundi] », a commenté le fils de la victime, Francis Lalonde Langlois, à sa sortie de la salle d’audience.

La Couronne est représentée par Mes Lili Prévost-Gravel et Hélène Langis tandis que Mes Martin Latour et Emmanuelle Rheault défendent l’accusé.