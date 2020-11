Université Concordia: l’Institut sur les villes nouvelle génération voit le jour

L’Institut sur les villes nouvelle génération a été lancé lundi par l’Université Concordia.

Fruit d’une collaboration entre 14 centres de recherches, cette nouvelle organisation comptera sur 200 chercheurs issus de domaines comme la science, le génie, les sciences humaines et les arts qui se pencheront sur la ville de demain.

«Cette nouvelle initiative nous enthousiasme particulièrement. La durabilité est une question d’importance mondiale et Concordia s’est engagée à relever le défi. L’Institut sur les villes nouvelle génération jouera un rôle essentiel dans la mobilisation de la recherche et l’atteinte de nos objectifs», a déclaré Graham Carr, recteur de l’Université Concordia, par communiqué.

L’Institut se penchera sur divers sujets comme «les infrastructures à carbone zéro, l’amélioration de la mobilité des personnes et des biens ainsi que le développement de technologies innovantes et de services intelligents».

Puisque la population urbaine représente la moitié du total dans le monde et qu’elle devrait croître pour atteindre 75% d’ici 2050, l’Institut estime que l’efficacité des villes sera primordiale pour le bien-être de l’humanité.

«Elles génèrent la majorité du produit intérieur brut mondial et sont des centres d’innovation et de productivité. Mais elles sont aussi responsables des deux tiers des émissions de carbone à l’échelle planétaire. Nous devons transformer nos villes afin d’éviter de graves problèmes», a précisé Ursula Eicker, codirectrice de l’Institut et titulaire de la chaire d’excellence en recherche du Canada sur les collectivités et les villes intelligentes, durables et résilientes à l’Université Concordia.

Un des objectifs de cette nouvelle organisation consiste à donner des outils aux villes pour s’adapter.

«Une grande part de mon travail consiste à créer des ponts entre le milieu universitaire et la communauté afin de favoriser notre savoir collectif, a mentionné l’autre codirectrice de l’Institut, Carmela Cucuzzella, titulaire de la chaire de recherche de Concordia en conception intégrée, écologie et durabilité du milieu bâti.

«Notre institut veut apporter un nouvel éclairage sur le design intégré et durable des environnements urbains, en passant par leurs qualités techniques, bâties et socioculturelles, et partager ce savoir avec d’autres villes à travers le monde», a-t-elle ajouté.