GRAY, Claudette

(née Bernard)



De Montréal, le 12 novembre 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Claudette Bernard épouse en premières noces de feu M. Robert Gray, père de ses enfants, et en secondes noces de feu M. Gaston Thisdale.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel, Jacques, Johane (Emanuel) et Jimmy (Nathalie), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 23 novembre prochain de 14h à 17h ainsi que de 19h à 21h auRÉGIONAL GUAY418 BOUL. LABELLEROSEMÈRE, J7A 3R8Un dernier hommage sera tenu le jour même au salon dès 20h.Plutôt que des fleurs, des dons en l'honneur de Claudette envers la Société Alzheimer seraient préféré.