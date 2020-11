Cadeaux de Noël: Québec veut éviter les rassemblements dans les centres commerciaux

Québec lance une campagne de publicité pour inciter la population à acheter local pour leurs cadeaux de Noël et à le faire rapidement pour éviter les grands rassemblements dans les centres commerciaux pendant la pandémie.

Initié par le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, la campagne gouvernementale «Achetons québécois» est appuyée par le Conseil québécois du commerce au détail, le Conseil canadien du commerce de détail, le Panier Bleu, Mmode, la Grappe métropolitaine de la mode, la Fédération des chambres de commerce du Québec et la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante.

Elle consistera en plusieurs publicités diffusées à la télévision et sur les réseaux sociaux.

De plus, le ministre Pierre Fitzgibbon invite la population à éviter les rassemblements dans les centres commerciaux en effectuant ses achats de Noël tôt cette année, le tout dans le respect des consignes sanitaires.

«Noël, c'est la plus grande période de magasinage de l'année et la meilleure occasion pour encourager les commerçants d'ici. Avec la campagne Achetons québécois, nous voulons accroître les retombées économiques au Québec et réduire les répercussions environnementales du magasinage du temps des Fêtes», a-t-il précisé dans un communiqué diffusé mardi.