COVID-19 : 17 joueurs infectés dans la NFL

La NFL a révélé mardi que 17 joueurs ont été déclarés positifs à la COVID-19 entre les 8 et 14 novembre. Il y a également 35 personnes à l’emploi d’une des équipes du circuit Goodell qui ont également contracté le virus lors de la même période.

Cela signifie que 95 footballeurs et 175 membres du personnel ont été atteints de la COVID-19 depuis le 1er août dernier.

Mardi, l’équipe de football de Washington a vu un premier membre de son organisation recevoir un diagnostic positif, et ce, depuis le début des hostilités dans la NFL cette saison. L’équipe n’a pas donné de détails concernant l’identité de l’individu, mais il s’agit d’un joueur. Selon le réseau NFL Network, l’athlète n’a pas accompagné l’équipe à Detroit la semaine dernière, où Washington affrontait les Lions.

Cela signifie qu’il reste seulement deux équipes qui n’ont pas été touchées par le virus depuis le début de la saison 2020, soit les Seahawks de Seattle et les Rams de Los Angeles.

Des cas chez les Giants et les Falcons

De plus, les Giants de New York et les Falcons d’Atlanta ont placé le nom d’un de leurs footballeurs sur la liste des joueurs non disponibles en raison de la COVID-19, mardi.

Il s’agit du botteur Graham Gano (Giants) et du receveur de passes Laquon Treadwell (Falcons).

La formation de la Grosse Pomme est en congé cette semaine, alors que le club de la Géorgie doit affronter les Saints à La Nouvelle-Orléans, dimanche prochain.