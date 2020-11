Jeux olympiques d’hiver de 2022: une grande championne comme chef de mission

La grande championne Catriona Le May Doan a été choisie à titre de chef de mission pour le Canada aux Jeux olympiques d’hiver de 2022, à Pékin.

L’annonce a été effectuée, mardi, par le Comité olympique canadien.

«Je suis très contente, c’est quelque chose que je voulais faire depuis plusieurs années», a commenté l’ancienne patineuse de vitesse longue piste, s’exprimant d’ailleurs très bien en français, lors d’une entrevue accordée à l’Agence QMI.

En 2018, aux Jeux de Pyeongchang, Le May Doan avait agi comme mentore principale des athlètes d’Équipe Canada. La femme de 49 ans a alors adoré soutenir les sportifs en place, appuyant du même coup la Québécoise Isabelle Charest, désormais ministre, qui était chef de mission pour l’occasion. Cette expérience en Corée du Sud s’ajoutait à un parcours déjà étoffé pour Le May Doan.

Double championne olympique

Ayant participé quatre fois aux Jeux olympiques en tant qu’athlète, raflant deux médailles d’or (1998, 2002) et une de bronze (1998) au passage, la Saskatchewanaise a aussi assuré la couverture de cinq autres Jeux à titre de membre des médias.

«J’ai vécu des expériences différentes, a souligné Le May Doan, bien armée pour chapeauter les athlètes. Comme patineuse, j’ai vécu la déception à Lillehammer, en 1994, quand je suis tombée. Puis, j’ai gagné en 1998 [à Nagano] et encore en 2002 à Salt Lake City, où je devais vivre avec la pression de défendre mon titre.»

Le May est effectivement devenue la première athlète Canadienne à réussir à défendre un titre olympique. C’était au 500 mètres. Depuis, le skieur acrobatique Alexandre Bilodeau l’a imité des années plus tard à Vancouver (2010) et Sotchi (2014). Ensuite, Rosie McLennan, sur le trampoline, a signé l’exploit lors des Jeux d’été de 2012 et 2016.

Communiquer dans les deux langues

Pour son rôle de chef de mission, Le May Doan compte une autre corde à son arc : elle maîtrise bien les deux langues officielles du Canada, ayant longtemps fréquenté une école française durant sa jeunesse en Saskatchewan.

«C’est important pour moi d’être en mesure de communiquer avec les athlètes dans les deux langues», a-t-elle indiqué.

Mère de deux enfants, Le May Doan sait d’ailleurs transmettre ses valeurs. Elle a ainsi tenu à ce que ses enfants Greta, 16 ans, et Easton, 13 ans, grandissent dans une école à immersion française.

Une amoureuse de hockey

Catriona Le May Doan dit aimer «tous les sports» et le hockey ne fait évidemment pas exception.

En replongeant dans ses nombreux souvenirs, Le May Doan estime avoir vécu un moment bien spécial, en 2010. Elle se trouvait à l’intérieur du Rogers Arena, à Vancouver, quand Sidney Crosby a inscrit son fameux «but en or».

«C’était incroyable, dit celle qui, en tant que membre des médias, avait pu assister à cette finale historique face aux États-Unis. C’était spectaculaire!»

Il ne fait aucun doute que la présence des joueurs de la Ligue nationale de hockey aux Jeux de 2022 viendrait réjouir Le May Doan. Or, une entente doit toujours être conclue entre la Fédération internationale de hockey sur glace et le Comité olympique international.

Parmi ses liens avec le hockey, la patineuse de vitesse n’a que de bons mots pour Shane Doan, qui fut longtemps capitaine des Coyotes de Phoenix et de l’Arizona. Elle l’a bien connu, puisqu’il est le cousin de son ex-mari, Bart Doan.

«Shane est une bonne personne, il me parlait beaucoup lors des fêtes de famille, a-t-elle reconnu. À la blague, il n’arrêtait pas de me demander d’aller faire un tour chez les Coyotes pour aider les joueurs avec leur coup de patin.»

Une pensée pour Ivanie Blondin

Pour revenir à la discipline qui l’a rendue célèbre, Le May Doan a une pensée spéciale pour la patineuse de vitesse Ivanie Blondin, qui excelle en longue piste. Elle lui souhaite de goûter enfin à un podium olympique en 2022.

«J’espère que les Jeux de Pékin seront ses Jeux à elles, a indiqué la future chef de mission qui, comme Blondin, réside actuellement à Calgary. Je sens que son entraînement va bien et qu’elle est à une bonne place, autant physiquement que mentalement.»

«Je suis fière de nos athlètes, a ajouté Le May Doan, en faisant allusion à la présente pandémie de COVID-19. Évidemment, le but ultime demeure février 2022, mais je vois tous ces athlètes qui ont su ajuster leur entraînement et se fixer des objectifs pour cette année. C’est important d’avoir des buts à court terme.»