Roman «Kukum»: Michel Jean lauréat du Prix littéraire France-Québec 2020

Michel Jean est le récipiendaire du Prix littéraire France-Québec 2020 grâce à son roman «Kukum». L’auteur québécois, aussi chef d’antenne à TVA Nouvelles, a obtenu, mardi, la faveur des membres de la Fédération France-Québec/francophonie.

C’est donc dire que son livre a été préféré à «Ta mort à moi» (Stanké) qu’a signé David Goudreault et à «Sauvagines» (XYZ) qu’a écrit Gabrielle Filteau-Chiba.

Parue au Québec chez Libre Expression en septembre dernier et offerte en France via les Éditions Dépaysage depuis le début de l’année, l’oeuvre de Michel Jean s’intéresse au riche parcours de son arrière-grand-mère autochtone, Almanda Siméon. Elle souligne l’importance de ses valeurs, de son besoin de liberté et sa grande capacité à abattre des barrières.

«En ces temps particuliers de pandémie où le livre prend une place importante, plonger dans un univers romanesque est une bouée fort agréable», s’est réjouie Johanne Guay, vice-présidente Édition du Groupe LIbrex, dans un communiqué.

Récompense annuelle décernée depuis 1998, le Prix littéraire France-Québec souligne l’excellence d’un roman contemporain québécois et en permet sa promotion dans l’Hexagone. En 2019, Matthieu Simard a accepté cette distinction pour avoir imaginé «Les écrivements».

Avant de proposer «Kulum» et de raconter la vie de son arrière-grand-mère, Michel Jean a publié «Elle et nous», un roman qui se penche sur l’existence menée par sa grand-mère.