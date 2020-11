Le ketchup Heinz produit sur l’île de Montréal

Le célèbre ketchup Heinz sera bientôt produit sur l’île de Montréal, puisque l’entreprise Kraft Heinz compte y transférer sa production des États-Unis.

Grâce à l’aide du gouvernement du Québec qui lui accorde un prêt de deux millions $, la compagnie américaine mettra en place une chaîne de production de ketchup à son usine de Mont-Royal. Ce projet de 17 millions $ permettra d’élaborer plus de 100 millions de livres de ketchup lors des deux premières années d'exploitation.

«L'ajout d'une chaîne de production de ketchup consolidera la position de l'entreprise au Québec, en plus de créer 30 emplois permanents et d'en préserver environ 750. Notre gouvernement est heureux de soutenir la croissance de Kraft Heinz Canada dans la métropole», a affirmé la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau.

L’entreprise s’est réjouie de cette collaboration avec les autorités québécoises.

«Kraft Heinz Canada est heureuse de faire équipe avec le gouvernement du Québec dans le cadre de cet investissement et de ramener la production de ketchup des États-Unis vers le Canada. Notre usine de Mont-Royal est un élément important de l'économie québécoise depuis plus de six décennies», a précisé Bruno Keller, président de Kraft Heinz Canada.

Kraft Heinz est un géant de l’alimentation avec de marques bien connues comme le macaroni au fromage KD, le beurre d'arachide Kraft, le fromage Philadelphia (fromage à la crème), les sauces pour les pâtes Classico et le café Maxwell House.