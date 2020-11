Le premier centre de production en thérapie génique au pays à Montréal

La première unité de production en thérapie génique au pays sera située à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) de Montréal.

Le gouvernement du Québec a annoncé mardi une aide de plus de 6 millions $ pour que ce projet voie le jour à l’Institut universitaire d’hémato-oncologie et de thérapie cellulaire (IUHOTC). L’argent servira à mettre la main sur de l’équipement pour créer des cellules à but thérapeutique. La thérapie génique est un traitement qui vise à introduire du matériel génétique dans des cellules pour combattre des maladies incurables comme certains cancers.

«Avec l’ajout d’une unité de production en thérapie génique, il sera possible de produire ici, à Montréal, les molécules nécessaires, entre autres, pour le traitement des cancers par des cellules CAR-T ainsi qu’une foule d’autres applications thérapeutiques», a mentionné le Dr Denis Claude Roy, directeur de l’IUHOTC, par communiqué.

Le matériel cellulaire qui sera produit à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont sera disponible pour les équipes médicales publiques québécoises, mais il sera aussi vendu ailleurs.

«C’est aussi une grande fierté pour nous de pouvoir produire dans l’Est de Montréal des médicaments de thérapie génique nécessaires pour traiter des patients du Québec, du Canada, et de partout dans le monde», a déclaré le président-directeur général du CIUSSS-EMTL, Sylvain Lemieux.

En plus du soutien de l’État québécois, la Fondation Sandra et Alain Bouchard versera 1,3 million $ et la Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont donnera environ 200 000 $ pour la réalisation de ce projet.

«Depuis de nombreuses années, la Fondation de l’HMR a pris avec nous le virage de la médecine régénératrice. Grâce à ce soutien, l’HMR continue de repousser les limites des connaissances et des pratiques afin de sauver toujours plus de vies », a précisé Sylvain Lemieux.