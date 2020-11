«Nos élus» à Télé-Québec: le quotidien éprouvant des politiciens

Afin d’enrayer le cynisme entourant l’univers politique, le réalisateur Louis Asselin revient à Télé-Québec avec «Nos élus: l’être humain derrière nos politiciens», une série documentaire qui donne un accès privilégié au quotidien essoufflant de ceux et celles qui ont choisi de servir la population.

Parce qu’il avait l’impression d’être témoin seulement de «la pointe de l’iceberg» dans l’actualité quotidienne, celui à qui on doit notamment la troisième saison de l’émission «De garde 24/7» a décidé de braquer la caméra sur un travail «prenant, qui demande énormément d’heures, mais aussi des convictions et de la passion».

Un mythe

Selon Louis Asselin, la population est trop dure envers les politiciens, dont 10 ici agissent à titre de protagonistes principaux. «C’est un peu ingrat comme métier, explique-t-il. Quand on décide de se présenter, de se mettre la tête sur le poteau et de se faire élire, on est redevable de tout ce que le gouvernement décide...»

Simplement en regardant le premier épisode de la série, on peut faire une croix sur «le mythe du politicien paresseux qui ne fait pas grand-chose» alors que les rendez-vous s’enchaînent et que l’horaire permet à peine de croquer une bouchée.

«Ce sont des gens extrêmement occupés, affirme le réalisateur. Ils siègent à Québec du mardi au jeudi, et ce n’est pas rare que pendant ces trois jours, ils font plus que 40 heures. Et ça ne s’arrête pas là: le vendredi, ils retournent dans leur circonscription et bien souvent, c’est une autre semaine de travail qui débute. Ils ont des rencontres avec les citoyens, des déjeuners, des soupers... C’est un feu roulant constant.»

Coulisses et confidences

De plus, Louis Asselin souhaitait que les gens puissent voir les hommes et les femmes qui se trouvent derrière ces politiciens habitant le Salon bleu de l’Assemblée nationale et ne cessant d’emprunter les couloirs du Parlement de Québec.

«C’est la première fois que les caméras d’une équipe documentaire avaient accès aux ailes parlementaires et aux locaux où les partis font leurs caucus. La difficulté, dans un premier temps, ç’a été d’expliquer ce qu’on faisait et de faire comprendre que ce n’était pas du journalisme: on ne cherchait pas le scoop ni la citation qui allaient faire le bulletin de nouvelles le soir même.»

Le réalisateur ayant gagné la confiance des politiciens, on voit ces derniers avec le coeur gros, tenter de maîtriser l’exaltation ou encore freiner la frustration. Plusieurs à la tête d’une famille portent le poids de la culpabilité liée à leurs absences répétées.

Cette ouverture des participants a même mené Louis Asselin dans la chambre à coucher d’un ministre...

Composer avec la COVID

Comme la grosse partie du tournage s’est mise en branle au début du mois de février, la pandémie a évidemment eu un impact majeur sur la série.

«À la fin de l’épisode 2, la crise éclate, dit Louis Asselin. On voit les conférences de presse... J’ai gardé contact avec mes protagonistes par courriel et par Zoom. Je parlais aux députés des différentes régions parce que quand les travaux ont été suspendus à l’Assemblée nationale à la mi-mars, ils sont tous retournés aider en première ligne, sur le terrain.»