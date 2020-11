Ottawa déconseille aux snowbirds de partir

Le premier ministre du Canada continue d’essayer de diminuer les attentes des Canadiens par rapport à Noël. Justin Trudeau déconseille fortement aux snowbirds de se rendre en Floride cet hiver.

• À lire aussi: L’assurance voyage complique la vie des «snowbirds»

• À lire aussi: COVID-19: un pont aérien pour les snowbirds qui vont en Floride

«Nous recommandons aux Canadiens de ne pas voyager à l'international», affirme le premier ministre qui souligne que les systèmes de santé dans plusieurs régions du globe sont déjà débordés.

Ceux et celles qui décident quand même de quitter le Canada doivent donc avoir de bonnes assurances, ajoute-t-il, car Ottawa n'ira pas à leur rescousse. «Si les gens font le choix de le faire, ils assument des risques», ajoute-t-il.

En Floride, où se rendent des milliers de Québécois, l'achalandage est en forte baisse cette année, nous dit Judith Lessard, qui a quand même décidé d'y passer l'hiver.

«Je dois vous dire, je me sens aussi en sécurité ici. Au supermarché, tout le monde est masqué», dit-elle.

Même son de cloche de l'ex-journaliste Jocelyne Cazin, dont la prime d'assurance a presque quadruplé cette année passant de 360$ à 1380$.

«Je suis assurée pour 5 millions de dollars, et si jamais les hôpitaux américains de ma région sont remplis et refusent de me soigner parce que je suis une étrangère, et qu'on donne la priorité aux Américains, eh bien, la Croix-Bleue me garantit un avion-ambulance», explique-t-elle.

Au Canada, les autorités fédérales de la santé sonnent de nouveau l'alarme puisque le nombre de personnes gravement malades continue d'augmenter.

Les infections sont également en hausse chez les personnes âgées et les éclosions de plus en plus nombreuses dans les centres de soins de longue durée.

Les restrictions varieront d'une région à l'autre du pays pendant les Fêtes, dit Justin Trudeau. Ce sera aux provinces d'établir les règles, ajoute le premier ministre, qui ne croit pas que le gouvernement fédéral aura besoin d'imposer quoi que ce soit.