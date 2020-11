Vivez à l’avant-garde grâce aux nouveaux condos locatifs MU, à Québec

Pour profiter d’un condo haut de gamme tout neuf sans les tracas de la vie de propriétaire, les condos locatifs s’avèrent une solution de plus en plus populaire pour ceux qui recherchent la tranquillité d’esprit et une belle qualité de vie.

En plein cœur du boulevard Laurier à Québec, le tout nouveau projet immobilier MU, livré en juillet 2021, a tout pour plaire. Il changera le visage du quartier et enrichira le quotidien de ses résidents grâce à une formule tout inclus alléchante.

Ce tout dernier projet d’Immostar, leader avant-gardiste en immobilier, se démarque avec son design d’inspiration scandinave, sa connectivité avec la ville ainsi que sa vue imprenable, sur la ville et sur les espaces verts intégrés au projet.

MU offrira 465 condos locatifs haut de gamme, déclinés en 80 types distincts allant du studio aux maisons de ville, pour répondre aux besoins de la clientèle d’aujourd’hui.

Les propriétaires de petits chiens seront heureux d’apprendre que leur toutou est aussi le bienvenu!

Un projet connecté, près de tout

Avec la qualité de vie des résidents comme préoccupation première, les déplacements actifs et durables sont au cœur du projet immobilier. Situé à distance de marche de tout ce dont on peut avoir besoin au quotidien, des commerces aux épiceries en passant par les restaurants, les soins de santé, les divertissements, et bien sûr près du transport collectif. Le futur réseau de transport structurant s’arrêtera également à sa porte pour faciliter davantage les déplacements.

Habiter MU, c’est opter pour un style de vie dynamique et une vie de quartier riche où le quotidien est simplifié par la proximité de tout.



Des aires de vie à faire rêver

Afin de profiter des plaisirs d’une formule tout inclus chaque jour, les condos MU offrent de nombreux services à même l’immeuble. Une immense cour intérieure de 25 000 pieds carrés aménagée charmera immédiatement les résidents qui se sentiront en vacances à longueur d’année.

La cour sera animée par une grande piscine tempérée, des jardins communautaires, un espace foyer et des espaces lounge où les résidents pourront profiter de la vie et connecter entre eux.

À l’intérieur des murs, tout a été pensé pour satisfaire les nombreux besoins des résidents, dont plusieurs espaces communs incluant le Grand salon avec ses plafonds de 25 pieds de haut, ses espaces de travail partagés, sa salle de jeux, son cinéma éphémère, son café barista et sa grande cuisine communautaire. Ces endroits bien pensés seront des lieux de prédilection pour se réunir en famille, entre amis ou entre voisins, pour socialiser, se détendre ou célébrer !

Chaque appartement en formule tout inclus est équipé de cinq électroménagers de qualité supérieure et de toiles sur mesure dans toutes les fenêtres. Le loyer inclut les coûts d’énergie (électricité, chauffage, eau chaude, climatisation), Internet haute vitesse et l’accès à tous les espaces communs.

Il ne vous reste qu’à vous installer et à faire comme chez vous!



Le bien-être avant tout

À l’image d’une époque en pleine mouvance, le projet MU invite ses habitants à revoir leur façon de vivre, de consommer et de se déplacer. Du design avant-gardiste à l’aménagement des espaces et des services, tout a été pensé pour minimiser les irritants du quotidien et pour maximiser le bonheur.

Le projet MU aspire à obtenir la certification WELL, une certification indépendante obtenue qui priorise la santé et le mieux-être de ses résidents tout en respectant des critères de conception tels que la qualité de l’air, l’insonorisation, l’harmonie avec l’environnement, la luminosité, la qualité des matériaux et le confort technique.

Prêts pour la belle vie ? Visitez le Pavillon de location maintenant ouvert à Place Sainte-Foy (local 025C) ou naviguez sur habitermu.ca pour en découvrir plus.