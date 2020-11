CHARBONNEAU, Albert



Résidant de Saint-Benoit, Mirabel, le 13 novembre 2020, à l'âge de 92 ans est décédé M. Albert Charbonneau, époux de Mme Pierrette Sabourin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Danielle (François), Martine et Benoit (Annie), ses petits-enfants: Valérie (Luc), Katherine (Jean-Pierre), Marika (Sébastien), Ian (Émilie), Julien (Ariane) et Léa, ses arrière-petits-fils: Jean-François et Thomas, ses soeurs: Simone et Nicole (Denis), son frère René (Claudette), sa belle-soeur Colette, ses neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Un service religieux sera célébré en l'église de Saint-Benoit dans l'intimité de la famille et sera suivi de l'inhumation au cimetière du même endroit.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.SAINT-BENOIT, MIRABEL(450) 473-5934