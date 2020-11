GAGNON, Jean-Paul



Samedi, le 14 novembre 2020, à l'âge de 99 ans, au CHSLD Saint-Lambert-sur-le-Golf, est décédé monsieur Jean-Paul Gagnon, de Saint-Lambert, époux de madame Merilyn MacDonald.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Raymond, Normand, Linda, James, Gail, Steven et Brian ainsi que ses soeurs et plusieurs petits-enfants, bons voisins et amis.Une carrière en chimie, métaux et recherche industrielle a été suivie par une retraite dévouée aux Familles Gagnon et Belzile. Il aimait partager son temps entre la région de Montréal et son chalet dans les Cantons-de-l'Est et a continué à aimer les voyages avec de récents voyages en Europe et dans de nombreuses destinations locales.La famille recevra les condoléances, sous le respect des directives de la Santé publique concernant la distanciation et le port du masque, le jeudi 19 novembre de 18h à 21h à la résidence funéraire :307 PROMENADE RIVERSIDEST-LAMBERT, QC, J4P 1A7514-483-1870Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.