BLONDIN, Jacqueline



Suite à une longue maladie, à L'Assomption, est décédée le 11 novembre 2020, à l'âge de 84 ans, madame Jacqueline Blondin, épouse de feu Lucien Beaudry.Elle laisse dans le deuil, son copain André Beaudoin ainsi que ses enfants: Suzanne (Robert), Pauline (Pierre), Normand, Sylvie (Guy), Manon (Vangelis), ses petits-enfants: Charles, Jonathan, Jimmy, Nicholas, Roxanne, Mylène, Bobby, Thomas, Camille et Laurent, ses arrière-petits-enfants, ses frères: Georges et Jean-Pierre, sa soeur Gertrude, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances le vendredi 20 novembre de 17h à 21h au:L'ASSOMPTION, QC J5W 1S4450-589-5505 www.guilbault.infoAu lieu de fleurs, des dons à la Fondation du Centre hospitalier Pierre-LeGardeur seraient appréciés.