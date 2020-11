THERRIEN, Michelle



À Ormstown, le 14 novembre 2020, est décédée Michelle Therrien, épouse de Victorien Simard.En plus de son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants André (Céline) et Martin (Karolyne), ses petits-enfants Mélina (Johnny) et David, son frère Jacques-André, ses soeurs Pauline, Céline (Gérard), Madeleine et Lise, ses belles-soeurs Jeannine, Jacqueline, Élia et Marie, ses beaux-frères : Yves, Arché (Louise), Réal et Gérard (Michelle) ainsi que nièces, neveux, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le samedi le 21 novembre 2020 de 14h à 16h30 et une cérémonie funéraire privée suivra.