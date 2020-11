TRUDEAU, Raymond



Le 4 novembre 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Raymond Trudeau de St-Charles-Borromée. Il était l'époux de Georgette Sarrazin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Ginette (Pierre Robichaud), Carole (Robert Brousseau), Gaston (Nicole Sarrazin) et André (Johanne Lavallée); ses petits-enfants : Isabelle, Jocelyn (Stéphanie), Annie, Marc-André (Marie-Hélène), Olivier ainsi que Jean-François (Anne-Marie) et Christian (Virginie); ses arrière-petits-enfants : Julien, Vincent, Élianne; son frère Jacques, sa soeur Gabrielle, son beau-frère et ses belles-soeurs : Jacques Sarrazin (Francine), Pauline Loiselle (feu Marcel Trudeau), Jeannine Dumouchel (feu Yvon Trudeau), Liette Baril (feu Jean-Guy Sarrazin); autres parents et amis.La famille de M. Trudeau vous accueillera le lundi 23 novembre dès 13h au :www.centrefunerairejoliette.comUne liturgie sera célébrée à la chapelle du centre funéraire, le lundi 23 novembre à 15h.Il vous sera possible de visionner la liturgie en direct ou en reprise en consultant l'avis de décès sur le site internet du centre funéraire.