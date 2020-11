BLACKBURN, John



Après ce long combat, tu es parti le 13 novembre, tu peux enfin te reposer tu l'as bien mérité. Nous t'aimerons toujours.Tu laisses dans le deuil ton épouse Monique Bellemare, ton frère Jimmy ainsi que son épouse Monique Brisebois, tes enfants, Michael (Rifah Khan), Linda (Paul Chatigny) et Richard (Josée Lestage), tes petits-enfants: Alexis, Miranda, Aya Sophia, Gabriel, Jennifay, Rosemarie, Andréane, Jérémie et deux arrière-petits-enfants, Lyana et Maverick, tes belles-soeurs Diane, Lise et Huguette et ton beau-frère Camille, ainsi que notre famille française Thierry, Chrystèle, Victor et Lucas et tous tes amis du Collège Air Richelieu.Selon la volonté de John, une cérémonie privée aura lieu ultérieurement.La direction a été confiée au soin de la