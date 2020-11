MOREAU (DUBÉ), Rosanne



À la douce mémoire de dame Rosanne Dubé, décédée le 13 novembre 2020 à Montréal-Nord, à l'âge de 92 ans, conjointe de feu Gérard Moreau. Elle était la fille de feu dame Eugénie Caron et feu Jos Adélard Dubé, autrefois de St-Hubert de Rivière-du-Loup, d'une famille de 16 enfants.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jeannine (Patrick Brousseau), Gilles (Patricia Martinet), Claude (feu Linda Prévost), Yolaine (Philipp D'Amore), Marco (Chantal Dagenais - Manon Lépine mère de sa fille), Régis (Ngoc Quynh Tran Trinh - Chantal Hinse mère de sa fille), Arlette (Benoit Lajeunesse), son frère et ses soeurs : Laurianne, Jeannette, Jean-François, Monique et Nicole, ainsi que 14 petits-enfants et 16 arrière-petits-enfants.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 22 novembre 2020 à 13h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe. L'inhumation aura lieu le lundi 23 novembre 2020 à 10h au Cimetière St-Vincent de Paul.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal seraient appréciés.