DUVAL, Marc



À Montréal, au CHSLD Jeanne Le Ber, est décédé le 11 novembre 2020, Marc Duval, fils de feu Mme Marie Ange Paradis et de feu M. Alexandre Duval.Il laisse dans le deuil ses soeurs Claude (Conrad Lebrasseur) et Céline (Roger Ouellette), ses frères Yvon, son jumeau Marcel (Lise Thériault) et Antoine, son beau-frère Mario Musca (feu Luce Duval), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.En raison des restrictions occasionnées par la Covid-19 et aussi selon ses dernières volontés, une simple rencontre de famille aura lieu à une date ultérieure.Nous tenons sincèrement à exprimer notre reconnaissance à tout le personnel soignant en soins palliatifs à Marie Clarac, où notre frère a d'abord été hospitalisé et aussi, à toute l'équipe de Jeanne le Ber qui l'a si généreusement accueilli lors de son transfert en mars dernier. Merci sincère à vous tous pour vos bons soins et votre constante bienvaillance à son égard tout au long de son séjour parmi vous.