GERMAIN, Lucienne

(née Levasseur)



À Montréal, le 13 novembre 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée Lucienne Levasseur. Elle rejoint son époux Marcel Germain et sa fille Diane.Elle laisse dans le deuil ses filles Carole (Gaston), Danielle (Gaétan), Ginette (Michel), Huguette (André) et son compagnon de vie Marcel Desjardins, son gendre Roger, ses petits-enfants Benoit, Éric, Sébastien, Marie-Claude, Julie, Alexandre, Katryn, Stéphanie, Virginie, Simon, ses 11 arrière-petits-enfants ainsi que de nombreux parents et amis.Vu la situation actuelle les funérailles auront lieu le samedi 28 novembre 2020 à 11h en l'église Sainte-Louise-de-Marillac (7901, rue Ste-Claire, Montréal) en toute intimité.