FOURNIER, Francine



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Francine Fournier le 6 novembre, vers 21h30, du cancer des poumons.Elle était la fille de feu Paulette Leboeuf et feu Lucien Fournier.Elle laisse dans le deuil Prime Lachance, son époux des 49 dernières années, ses deux enfants Jean-François et Julie, ses soeurs Cécile et Marjolaine, plusieurs nièces et neveux, ainsi que de nombreux amis et amies, notamment les anciens résidents de la rue Belleville à Mtl-Nord.Selon ses souhaits, aucunes funérailles ne seront célébrées.Nous vous invitons néanmoins à faire des dons en son nom à La Maison Adhémar-Dion./maisonadhemardion ou 450 932-0870Patrick Lajeunesse 514-770-9770