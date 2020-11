DESROCHERS, Johanne



À Longueuil, le 8 novembre 2020, à l'âge de 59 ans, est décédée Madame Johanne Desrochers.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Lucie et Lyne, son frère Réjean, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 22 novembre 2020 de 12h à 14h30 au complexe funéraire :Une cérémonie aura lieu ce même jour à 14h30 en salon du complexe.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Manoir-Trinité pour leur soutien et les bons soins prodigués.