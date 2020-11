Lachapelle, Lise née Limoges



C'est avec une profonde tristesse que la famille annonce le décès de Lise Lachapelle (née Limoges), âgée de 76 ans, survenu le 5 novembre 2020 à la Résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar à Kirkland. Fille de feu Maurice Limoges et de feu Antoinette Carbonneau, elle laisse dans le deuil son époux André Lachapelle, sa fille France (Éric Pilon), ses petites-filles adorées Éloïse et Coralie Pilon, ses soeurs Nicole (Jean-Pierre Loof) et Mireille (René Dépatie), sa soeur de coeur et belle-soeur Louise Lachapelle (Alain Viranyi), sa nièce Laura-Anne et son neveu Denis Cecconi (Francesca Ripa) d'Italie, sa filleule Stéphanie Paradis, ainsi que ses nièces, neveux, cousines, cousins, et nombreux(euses) ami(e)s.Femme de coeur, très généreuse, mère aimante, elle se consacra à l'éducation de sa fille France tout en aidant bénévolement à l'école primaire à titre d'aide bibliothécaire, puis fit un retour au travail au CLSC Pierrefonds. Retraitée en 2005, elle et son conjoint voyagèrent et passèrent les hivers dans des pays plus chauds et en 2010 ils choisirent finalement l'Arizona aux E.-U. en véhicule récréatif car Lise appréciait le climat sec de Tucson.Lise qui était d'une douceur extrême remplie d'amour, de tendresse et d'attentions, nous manquera à tous.La famille tient à remercier toute l'équipe soignante de la Résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar, et vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don In Memoriam à cette Résidence.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au Complexe funérairele dimanche 22 novembre 2020 de 13h à 17h et de 19h à 21h.Le service religieux aura lieu le lundi 23 novembre 2020 à 11h à l'église Ste-Geneviève, 16037 boul. Gouin Ouest, Ste-Geneviève, QC, H9H 1C7.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-des-Neiges à une date ultérieure.Consultez le site web www.yveslegare.com pour les restrictions causées par la COVID-19.