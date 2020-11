LAWS, Gilbert



À Montréal, le 5 novembre 2020, à l'âge de 68 ans, est décédé M. Gilbert Laws.Il laisse dans le deuil ses enfants Mélanie (Yves Lafontaine), Stevens (Odile Depratto), Alexandre (Jennyfer Tétreault-Langlois) et Kayla, ses petites-filles Elysabeth et Béatrice, son petit-fils Ethan, sa soeur Cécile et ses frères Normand, Thomas, Jean-Guy et Georges, Diane Lapierre et Marlène Flores Gonzãlez, autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances:514-353-9199www.salonfunerairelfc.comle samedi 21 novembre de 11h00 à 15h00.Vos marques de sympathie pourront se traduire, par un don, en sa mémoire, à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal.