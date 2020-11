Boeing 737 MAX: Ottawa attendra avant de donner son aval

Le gouvernement fédéral ne compte pas donner tout de suite son feu vert pour la reprise des vols des Boeing 737 MAX comme l’ont annoncé mercredi les autorités américaines.

«Les restrictions de vol commercial pour l'exploitation du Boeing 737 MAX dans l'espace aérien canadien demeurent en vigueur et ne seront pas levées tant que le ministère ne sera pas pleinement convaincu que toutes ses préoccupations en matière de sécurité ont été prises en compte, et que des procédures et une formation améliorées pour les équipages de conduite sont en place au Canada», a dit le ministre des Transports du Canada Marc Garneau par communiqué.

Le ministre libéral montréalais a précisé que les experts de son ministère «poursuivent leur processus de validation indépendant» et il s’attend à ce que cela se «termine très bientôt».

«Il y aura des différences entre ce que la Federal Aviation Administration a approuvé aujourd'hui et ce que le Canada exigera de ses exploitants. Ces différences comprendront des procédures supplémentaires pour le poste de pilotage et avant le vol, ainsi que des distinctions dans la formation», a-t-il ajouté.

Les Boeing 737 MAX sont cloués au sol partout dans le monde depuis près de deux ans à la suite de deux accidents mortels en l’espace de cinq mois qui ont fait 346 morts en Indonésie et en Éthiopie.

Pour pouvoir reprendre du service, ces appareils devront subir plusieurs modifications, ont exigé les autorités américaines.

L'agence fédérale de l'aviation américaine (FAA), le régulateur aérien aux États-Unis, précise par ailleurs dans son communiqué mercredi qu'elle doit encore approuver la formation nécessaire pour les pilotes avant tout vol du Boeing 737 MAX dans le ciel américain.

Les compagnies devront également procéder à des travaux de maintenance sur les avions cantonnés au tarmac des aéroports depuis plus de 20 mois. Quant aux avions stockés chez Boeing, ils devront être examinés par un inspecteur de la FAA avant d'être envoyés chez les clients.

Cette décision est une «étape importante», a réagi le constructeur aéronautique dans un communiqué, assurant être prêt à travailler avec les régulateurs du monde entier pour une remise en service rapide.

«Ces événements et les leçons que nous en avons tirées ont remodelé notre entreprise et concentré davantage notre attention sur nos valeurs fondamentales de sécurité, de qualité et d'intégrité», a ajouté le PDG David Calhoun, cité dans le communiqué.

Le Boeing 737 MAX fera son retour dans un secteur frappé de plein fouet par la pandémie.

Avec des compagnies aériennes aux finances mal en point et un trafic en berne, Boeing a perdu au total 393 commandes sur les dix premiers mois de l'année.

Il va néanmoins reprendre ses livraisons, ce qui lui permettra d'être payé et de renflouer ses caisses.

Le constructeur de Seattle a actuellement 450 appareils en stock.

– Avec l’AFP