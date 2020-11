McSWEEN, Gaëtan " Titoune "



À Valleyfield, le 29 octobre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Gaëtan " Titoune " McSween.Il laisse dans le deuil ses enfants Lucie (feu Pierre), Marie-Andrée (Yves), Guy (Micheline) et Josée, ses 9 petits-enfants, ses 14 arrière-petits-enfants, sa soeur Diane ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.Les funérailles auront lieu samedi le 28 novembre à 11h en l'église Immaculée-Conception de Bellerive, située au 285, rue Danis à Salaberry-de-Valleyfield sous la direction du centre funéraire :La famille sera présente dès 10h afin de recevoir les condoléances.