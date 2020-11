Comment accompagner mes petits-enfants dans leur deuil?

Ma belle-fille est morte au cours de l’été des suites d’un cancer, malgré la rude bataille qu’elle a menée pour le vaincre. Mon fils l’avait rencontrée au CEGEP et je l’aimais beaucoup. On avait une relation privilégiée car on était sur la même longueur d’onde sur pas mal de choses.

Mon fils traverse son deuil en essayant d’aider au mieux ses deux enfants, un fils de 16 ans et une fille de 12. Je fais aussi mon possible pour les soutenir, mais je me sens limitée dans mes moyens, étant moi-même affectée par le drame qui les touche. Je voudrais surtout aider ma petite-fille qui semble prendre plus de temps à s’en sortir. Pourriez-vous me suggérer quelque chose? Car sans vouloir trop la brusquer, j’aimerais bien qu’elle transcende sa peine au plus vite.

Anonyme

Selon la psychologue Josée Jacques, spécialisée auprès des personnes endeuillées : « Le deuil, quand on perd quelqu’un qu’on aime, c’est un des évènements les plus stressants dans une vie. ». En conséquence, il ne faut jamais essayer de précipiter les choses, surtout que les rituels sont présentement interdits. Un deuil ça se vit un jour à la fois, en fonction de sa nature personnelle, pas selon un schéma unique applicable à tous, sans compter que les jeunes vivent leur deuil différemment des adultes. Voici deux suggestions de lecture qui pourront vous servir personnellement ainsi que dans l’accompagnement de vos petits-enfants.» Le premier de Josée Jacques : « Deuil, La boîte à outils » publié aux Éditions De Mortagne. Le second « Accompagner un jeune en deuil » de Josée Masson, publié aux Éditions du Trécarré.