BESNER, Joan S. (née Wylie)



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Joan S. Besner (née Wylie) le 12 novembre 2020, survenu à la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-Île à Kirkland, Québec.Elle laisse dans le deuil son mari Daniel Besner, sa mère Thérèse Wylie, sa soeur Audrey Brunet, ses neveux Nicolas (Hillary) et Philippe, en plus de ses petites-nièces Rowan, Willow, Aveline et Nevis.La famille tient à remercier tout le personnel à la Résidence de soins palliatifs; ces gens exceptionnels ont offert des soins attentionnés avec compassion, dévouement et dignité.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer sera apprécié.En raison de la pandémie, une célébration de la vie de Joan aura lieu au mois de mars (2021).