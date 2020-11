GRANGER, Nicole



À St-Jérôme, le 11 novembre 2020 est décédée à l'âge de 79 ans, Nicole Granger, épouse de feu Gilles Perreault.Elle laisse dans le deuil ses fils Yves (Lyne) et Stéphane (François) ainsi que ses petits-enfants Sandy (Maxime) et Marilie (Jean-François), ses arrière-petits-enfants Marianne, Liam, Maïna et Chloé. Elle laisse aussi dans le deuil son frère Gilles Granger et ses neveux Gilles Jr et Steve.