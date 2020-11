VADBONCOEUR, Jacques



De Repentigny, le 12 novembre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Jacques Vadboncoeur, époux de madame Éliane Chaput.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Nicole (Gilles Laliberté), Lise (Raymond Miller), Marc (Marie Lortie) et Alain (Neige Bouderbala), ses petits-enfants: Yannick, Audrey, Vincent, Maude, Julie, Xavier, Daphné Loïc, Émile, Jeanne, Kaël, Lohan, et Milan, ses cinq arrière-petits-enfants, son beau-frère et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.En raison des circonstances actuelles, la famille se réunira dans l'intimité.Au lieu de fleurs, des dons pour la Société Alzheimer seraient appréciés.