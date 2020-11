Des Mohawks manifestent contre la coupe d’arbres dans la pinède

Des membres de la communauté mohawk de Kanesatake ont manifesté leur mécontentement mercredi matin dans la pinède d'Oka à la suite de la coupe d'arbres centenaires en bordure de la route 344.

Les manifestants, parmi lesquels se trouvaient des traditionalistes et des membres du conseil de bande, se sont rassemblés pendant une heure à l'endroit même où les pins ont été coupés. Un peu plus tôt, la militante Ellen Gabriel avait annoncé la manifestation via Twitter en mentionnant que les gens qui ont coupé ces arbres ne respectaient pas tous ceux qui ont risqué leur vie lors de la crise d'Oka en 1990 pour protéger les pins de la pinède.

Stéphane Sinclair / AGENCE QMI

Le grand chef de Kanesatake, Serge Simon, a maintes fois répété par le passé que de nombreux marchands de tabac et de cannabis s'installent sans autorisation dans la pinède pour y vendre leurs produits.

Beaucoup d’arbres ont été coupés ces dernières années pour faire place à ces commerces.

Ce nouvel abattage d’arbres ramène sur la table la question de l’absence d’un corps policier à Kanesatake qui pourrait veiller à faire respecter la loi.