VÉZINA, Dominique

Honorable



Le 11 novembre 2020, à l'âge de 56 ans, Dominique a honorablement tiré sa révérence en toute dignité, comme elle le souhaitait.Elle laisse dans le deuil son conjoint, complice et ami de toujours André Besner, leurs filles dont elle était si fière, Anne-Sophie et Marie-Pier ainsi que sa mère Jeannine (feu Jacques), ses frères Pierre (Diane Ranno) et Patrice (Christine Robillard), sa belle-famille, oncles, tantes, neveux, nièces, filleul(e)s et de nombreux collègues et amis.Elle a réussi tant professionnellement que personnellement à établir des relations interpersonnelles sincères et durables.Elle avait deux passions: sa famille et son travail. Elle s'y investissait avec ardeur et dynamisme.Son humour et sa résilience étaient un modèle.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec.En raison des circonstances actuelles, une célébration de sa vie aura lieu à une date ultérieure.