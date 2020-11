BUREAU, Jocelyne



À Châteauguay, le 2 novembre 2020, est décédée Jocelyne Bureau, elle est partie en paix, entourée de chaleur, à l'âge de 83 ans.Elle laisse dans le deuil ses 5 enfants Josée (Henri), Richard, Stéphane, Sylvain et Robert (Ana), ses frères et soeurs Raymond (Yolande), Marcel (Madelaine), Gisèle (René), Suzanne (Claude), Roger (Jaqueline), Céline (Jean-Marie), Jean-Yves, Gaétan, Guy (Célyne) et Nicole, 3 petits-enfants et des arrière-petits-fils.Selon les volontés de la défunte, il y aura une liturgie le dimanche 29 novembre 2020 pour la famille directe seulement.