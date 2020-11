LAUZON Darquise



À St-Jérôme, le 12 novembre 2020 est décédée à l'âge de 68 ans, Mme Darquise Lauzon, épouse de M. Daniel Forget, domiciliée à St-Jérôme.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Charles-Edouard (Cynthia Danis), Marie-Michel (Christian Moreau) et Pierre-Olivier (Vicky Paquet Labelle).Elle quitte également ses petits-enfants Abigaël, Jeanne, Charlotte Lhasa, Félicia et Madox.Elle laisse aussi ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 27 novembre de 19h à 22h ainsi que le samedi, jour de la célébration, à compter de 14h au salon de laLa liturgie de la Parole sera célébrée le samedi 28 novembre à 16h au salon.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres et du port du masque ou du couvre-visage obligatoire. De plus une limite de 25 personnes présente dans la salle au même moment est requise.