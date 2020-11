OUIMET PHANEUF, Léontine



Au CHSLD Manoir Trinité, le 12 novembre 2020, est décédée Mme Léontine Phaneuf, épouse de feu M. Marcel Ouimet.Elle laisse dans le deuil ses enfants Nicole et Jean Ouimet, sa soeur Flore Lebeouf, sa belle-soeur Mariette Ouimet, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Tout en respectant les règles de distanciation sociale, la famille recevra les condoléances le lundi 23 novembre 2020 de 12 h 30 à 15 h 00 à la :Une cérémonie en sa mémoire aura lieu à 15 h 00 en toute intimité (Covid-19 oblige).Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter son avis de décès sur le site :