La deuxième vague de la COVID-19 doit être combattue sans vaccins, affirme l’OMS

Les vaccins n’arriveront pas à temps pour lutter contre la deuxième vague de la pandémie de COVID-19, et beaucoup de pays « vont continuer à l’affronter sans vaccins », a prévenu mercredi le responsable des situations d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

« Je pense que cela mettra au moins quatre à six mois avant qu’il y ait des niveaux suffisants de vaccination où que ce soit », a déclaré Michael Ryan, lors d’une session de questions/réponses sur les réseaux sociaux, soulignant que les vaccins ne devaient pas être vus comme une « potion magique ».

« Nous n’y sommes pas encore en ce qui concerne les vaccins », malgré les annonces récentes prometteuses de vaccins efficaces à 90 % ou plus, a-t-il souligné. « Beaucoup de pays sont face à cette vague, et ils vont la traverser et continuer à l’affronter sans vaccins », a-t-il ajouté. « Nous devons comprendre et intérioriser ça, et réaliser que nous devons cette fois gravir cette montagne sans vaccins ».

L’annonce lundi par la société de biotechnologie américaine Moderna d’un vaccin efficace à 94,5 %, après celle la semaine dernière par les laboratoires américain Pfizer et allemand BioNTech d’une efficacité de 90 %, a suscité une nouvelle vague d’optimisme dans le monde.

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salué les nouveaux développements sur le front des vaccins, mais a mis en garde contre tout « laisser-aller ».