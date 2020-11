Québec permet des réunions de 250 personnes pour certaines activités jugées essentielles

Le gouvernement Legault permet désormais la tenue de certaines activités jugées « essentielles » pouvant réunir jusqu’à 250 personnes.

Dans un arrêté ministériel du 22 octobre dernier passé inaperçu, Québec a permis cet accroc aux règles sanitaires en vigueur, même en zone rouge, pour des « activités organisées nécessaires et même essentielles à la poursuite des activités s’inscrivant dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou de celles d’un établissement d’enseignement, d’un tribunal, d’un arbitre, d’une association de salariés, de professionnels, de cadres, de hors‐cadres ou d’employeurs, d’un poste consulaire, d’une mission diplomatique, d’un ministère ou d’un organisme public ».

Les participants doivent toutefois être capables de conserver une distance entre eux de deux mètres.

Je tiens à apporter des précisions additionnelles sur les activités autorisées dans les salles louées et les salles communautaires en zone rouge : les activités de nature événementielle, sociale ou de tourisme d’affaires sont toujours interdites. 1/3 — Caroline Proulx (@caroaubureau) November 18, 2020

« Aucune activité de nature événementielle ou sociale ne peut y être exercée, cela inclut les congrès, les réunions d’entreprises non essentielles et qui peuvent se dérouler en mode virtuel, les expositions commerciales et les voyages de motivation », précise le cabinet de la ministre du Tourisme.

Les restaurants et autres lieux de rassemblement demeurent également fermés.

Plus de détails suivront...