Le couvre-visage qu’on appelle plus souvent « masque » est bien plus qu’un outil sanitaire. On le porte bien entendu à des fins de protection, mais on le porte aussi maintenant comme un bijou ou un accessoire pour compléter son look. Mais attention, tous les masques ne sont pas créés égaux. Savez-vous comment bien choisir votre couvre-visage?

Le Groupe Bugatti souligne quelques éléments importants à rechercher dans un masque qui saura à la fois être sécuritaire et esthétique – car oui, il est possible d’être prudent et stylé à la fois!

Comment choisir son masque?

Il y a tant de couvre-visages sur le marché, comment savoir lequel vous convient le mieux et protège bien vos êtres chers?

D’abord, pour une efficacité maximale, le masque devrait répondre aux recommandations de Santé Canada. Il devrait être fait de plusieurs couches de tissu et couvrir complètement le nez, la bouche et le menton.

Lors de votre choix, privilégiez les masques réutilisables faits d’une matière au tissage serré – la lumière ne devrait pas pouvoir être perçue à travers si vous le tenez devant une source lumineuse. Vous devez également être en mesure d’ajuster le couvre-visage afin qu’il soit confortable, mais bien serré. Enfin, il doit être lavable afin que vous puissiez l’assainir après chaque utilisation.

Les masques Swiss Mobility et Bondstreet de Bugatti, par exemple, répondent aux recommandations émises par Santé Canada. Ils sont également testés et approuvés par les plus hautes instances internationales en la matière et offrent une protection maximale certifiée. Ils rencontrent d’ailleurs les exigences des lignes aériennes.

Ces masques Bugatti sont offerts en tailles diverses et s’adaptent autant aux visages d’enfants qu’à ceux d’adultes. Ils sont ajustables et sont dotés d’un pince-nez, idéal pour ceux qui portent des lunettes et veulent éviter la buée dans les verres.

Est-il pertinent d’ajouter un filtre dans un masque 3 plis?

L’insertion d’un filtre dans un couvre-visage n’est pas obligatoire, mais permet de retenir un maximum de particules infectieuses.

Pour une pleine efficacité, cet élément-barrière doit être fait d’un matériau filtrant tel que du polypropylène non tissé ou être un filtre jetable acheté sur le marché. Il doit être inséré dans une pochette du masque prévue à cette fin.

Les masques Swiss Mobility et Bondstreet, par exemple, bien que déjà constitués de 3 épaisseurs de tissu, permettent l’ajout d’un filtre pour accroître davantage le niveau de protection.

Comment bien porter un masque?

L’utilisation du masque requiert une certaine attention. Avant de porter votre couvre-visage, assurez-vous d’avoir bien lavé vos mains.

En tenant votre masque par la surface extérieure ou les élastiques, vous éviterez de contaminer la partie intérieure qui touche directement votre visage. Ajustez les sangles élastiques derrière vos oreilles et pressez le pince-nez pour un ajustement optimal. Respirez normalement.

Lorsque vient le temps de retirer votre masque, lavez-vous les mains de nouveau, puis enlevez-le un élastique à la fois. Disposez de votre masque dans une pochette propre jusqu’au lavage, puis nettoyez-vous les mains de nouveau.

Il est recommandé de laver quotidiennement votre masque avec de l’eau chaude et du savon afin d’éviter que des particules infectieuses demeurent sur le tissu.

Comment avoir du style en portant un masque?

Tant qu’à porter un masque, pourquoi ne pas le faire avec style et originalité? Les masques Swiss Mobility et Bondstreet, de modèle chirurgien, sont offerts dans une variété de couleurs et de motifs qui permettent de changer de look selon l’humeur ou la tenue.

En considérant le masque comme un accessoire de protection et de mode, son port devient soudainement encore plus facile!

Pour allier style et sécurité, découvrez les masques de Bugatti Collections et une foule de produits sanitaires.

Aussi disponibles chez : Bureau en Gros, Hamster, Bentley, CAA, Couche-Tard et les Jean Coutu participants.