Transport interrégional: pour une vision d’ensemble du territoire

Le transport collectif ne touche pas que les grands centres urbains. En tant que citoyens habitant en région, nous rappelons qu’il ne faut pas négliger l’apport du transport interrégional.

Dans sa Politique de mobilité durable – 2030, le gouvernement explique lui-même l’importance du transport collectif en région alors que le Québec comporte 1 032 municipalités de moins de 10 000 habitants où vit près de 25% de la population. C’est sans compter des villes plus populeuses comme Chicoutimi et Rimouski. Ce n’est pas marginal : nous avons aussi le droit d’avoir des services de mobilité collectifs durables, interconnectés, conviviaux et efficaces pour maintenir la vitalité de nos régions.

Dans cette même politique, le gouvernement souligne qu’il est important de sensibiliser les citoyens à l’importance d’une mobilité durable, mais les options de transport collectif manquent et sont fragilisées par la pandémie. Le changement de comportement tardera à venir sans solution efficace : nous demandons donc la mise en place de transport interrégional durable.

Transport collectif interrégional : voie d’avenir

L’usage de l’automobile a plusieurs impacts sur les collectivités et les individus. Alors que les changements climatiques représentent selon l’Organisation mondiale de la santé la plus grande menace pour la santé du 21e siècle, environ 40% des gaz à effet de serre du Québec proviennent du secteur du transport, dont 80% pour le secteur routier. Par ailleurs, non seulement les voitures individuelles coûtent cher pour les ménages et contribuent à leur endettement, elles coûtent une fortune à la société : au Québec, les voitures et les routes engendrent des dépenses de 51 milliards de dollars par année, sans compter les coûts liés à la congestion automobile. La circulation automobile est aussi un enjeu majeur pour la sécurité de l’ensemble des usagers de la route. Les transports collectifs, dont ceux interurbains, peuvent donc devenir une voie vers une meilleure équité et une plus grande santé.

Des besoins toujours à combler

Alors qu’une augmentation du transport collectif régional au Québec a été observée, il y a une réduction de celui interrégional, dont par autobus. Divers trajets ont été abolis au fil du temps et d’autres sont menacés. Ce n’est pas nouveau : il y a déjà 5 ans, les municipalités du Québec ont demandé que le transport interurbain soit repensé. Bien que le covoiturage soit une excellente option, les offres sont fluctuantes et ne répondent pas aux besoins de tous, dont certaines jeunes familles, en raison de la capacité de transport souvent limitée.

Or, la mobilité durable est essentielle pour avoir des milieux de vie sains. Elle permet de répondre à de nombreux besoins: favoriser la participation sociale notamment via les loisirs et l’emploi, obtenir des soins de santé, permettre l’accès à des services éducatifs et touristiques en région, etc. D’ici 2030, le gouvernement québécois veut devenir un leader en mobilité durable. Pour y parvenir, les solutions doivent toucher beaucoup plus que l’électrification des véhicules des particuliers. Nous avons besoin de transport interrégional efficace et équitable, tout en limitant l’étalement urbain. Les régions ont déjà des idées pour y parvenir. Malheureusement, le financement n’est pas toujours au rendez-vous. Il faut utiliser les infrastructures actuelles sans les étendre à outrance et mieux repenser nos transports interrégionaux avec des véhicules de plus petites tailles pour les rendre plus flexibles tant au niveau de l’horaire que des trajets.

Aujourd’hui, nous, parents, travailleurs, retraités, patients et citoyens engagés, demandons la mise en place d’une offre de transport interrégional durable et verte. Nous demandons que le gouvernement fasse preuve de leadership en garantissant des services à l’écoute des citoyens et de l’environnement. Pétition pour le transport interrégional durable : https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8535/index.html

