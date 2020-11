Un Québécois collabore avec les plus grandes stars internationales

Un artiste montréalais travaille depuis les dernières années avec de nombreuses stars de la chanson d’ici, mais aussi de la scène internationale.

Sur la longue liste des collaborations de Pierre-Luc Rioux, on retrouve notamment Katy Perry, Lady Gaga, Sia, Nick Jonas et les Black Eyed Peas.

Tout a commencé avec une rencontre à Montréal. «J’ai eu la chance de rencontrer David Guetta et son partenaire de production qui a fait le lien, et c’est vraiment lui qui a ouvert toutes les portes pour moi», raconte le guitariste et producteur.

Pierre-Luc travaille également avec des artistes québécois comme Loud pour la pièce Toutes les femmes savent danser.

«La plus grande fierté de ma famille, c’est les chansons sur lesquelles j’ai travaillé, autant en français qu’en anglais», ajoute-t-il.

Évidemment, son travail a été affecté par la crise de la COVID. Il dit beaucoup s’ennuyer du contact en personne avec les chanteurs, les auteurs et les compositeurs.

Désormais, tout se fait à distance, grâce à des plateformes virtuelles. «Il y a plein de chansons qui se font par Zoom», assure-t-il.