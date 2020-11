FRANCIS, Andrew William



C'est avec beaucoup de chagrin que la famille et les amis de Andrew William Francis font part de sa subite disparition à l'âge de 67 ans.Sa présence joviale, sa générosité et son grand talent culinaire resteront gravés dans notre souvenir.Il laisse dans le deuil sa fille adorée Alexandra (Jérémie), sa petite-fille Chloé, son frère Guy, ses cousins des familles Shamy et Yared, ses amis de longue date J-C. Moncada, M. Jahel et F. Tabbah, et ses amis de la paroisse Saint-Arsène.Grands remerciements au personnel de l'hôpital St. Mary's pour leur soutien depuis trente ans, et aux urgences de l'Hôpital Général Juif qui l'ont pris en charge suite à un infarctus.Des dons à l'Hôpital St. Mary's et à l'Hôpital Général Juif de Montréal seraient appréciés.Les obsèques se tiendront au complexe funéraire Urgel Bourgie, 1255 Beaumont, Ville-Mont-Royal, H3P 0A1,le samedi 21 novembre 2020 dès 12h00, suivies d'une cérémonie religieuse à 13h30.Accès libre à la cérémonie en ligne sur le site :