MARSOLAIS, Thérèse, s.s.a.



À la Maison mère des Soeurs de Sainte-Anne, Lachine, le 12 novembre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée soeur Thérèse Marsolais, s.s.a. Originaire de Saint-Alexis (Montcalm) elle était la fille de feu Philippe Marsolais et de feu Claudia Hétu.Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, ses neveux et nièces : Rachel, Normand (Lise Benoît), Jacynthe, Colette, Lucille (Joseph Laforest), François, Benoît, Robert Gauthier (feu Nicole Marsolais), Francine, Claudette (feu Bill Lowen), Daniel et Denis (Sylvie Lachapelle).Dans les circonstances actuelles de la pandémie, les funérailles auront lieu à une date ultérieure.