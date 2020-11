BOULANGER, Guy, OMI



Décédé à Richelieu, Qc, le 15 novembre 2020, à l'âge de 94 ans et 1 mois, le Père Guy Boulanger, Missionnaire Oblat de Marie Immaculée a eu 74 ans de vie religieuse en août 2020 et 68 ans de sacerdoce en septembre 2020.En plus de sa famille religieuse, il laisse dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines, et des amis. L'avaient précédé dans le deuil son frère Gilles (Renée Prévost) et sa soeur Clairette (feu Gérard Legault).Le corps sera incinéré et les funérailles auront lieu à une date ultérieure. Des précisions vous seront données pour la suivre sur le Web.Une soirée de prière communautaire aura lieu à Richelieu à 19h, le vendredi 20 novembre.