DAUPHINAIS Gérard "Gerry"



Subitement, à son domicile de Saint-Chrysostome, le 16 novembre 2020 à l'âge de 92 ans, est décédé M. Gérard Dauphinais, époux de feu Pauline Bourdeau.Il laisse dans le deuil ses enfants: Manon (François Bétournay) et Danielle (François Dagenais), son petit-fils, Jonathan (Tarryn) ainsi que ses 2 arrière-petites-filles: Margot et Madeline.Il laisse également ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.En raison de la pandémie, il n'y aura pas de funérailles à l'église. Une cérémonie d'inhumation se tiendra au cimetière paroissial de Saint-Chrysostome le samedi 21 novembre 2020 à 14h.SAINT-CHRYSOSTOME450-826-3131