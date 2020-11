Cours de consentement pour Gilbert Rozon

Gilbert Rozon aura droit à un cours sur le consentement lors de son arrivée au palais de justice de Montréal pour la suite de son procès cet après-midi, gracieuseté d’un collectif qui avait déjà accueilli le magnat de l’humour déchu lors de sa dernière audience à la cour au début du mois.

« On veut encore une fois montrer aux survivant(e)s des crimes sexuels et conjugaux qu’on les croit, que nous sommes là et que nous nous battrons pour que justice soit rendue », a affirmé par voie de communiqué Coralie LaPerrière du collectif « wake up calice ».

Pour ce groupe, accueillir Gilbert Rozon juste avant les plaidoiries de la Couronne est d’autant plus significatif qu’en début de semaine, la Cour suprême du Canada a refusé d’entendre la cause des Courageuses.

Ce regroupement de femmes affirme que chacune d’entre elles a été agressée par le fondateur de Juste pour rire, entre 1982 et 201. Elles voulaient intenter contre lui une action collective de plus de 10 millions $, mais la demande a été refusée par la Cour d’appel, car il n’y avait pas assez de similitudes entre chaque cas pour justifier de prendre cette avenue judiciaire.

« La dénonciation, c’est trop souvent un combat où on peut se sentir extrêmement seul(e)s », a renchéri Mme LaPerrière.

Dernier sprint

Rozon, 66 ans, est de retour à la cour aujourd’hui pour assister aux plaidoiries de la Couronne, à son procès pour viol et attentat à la pudeur. Selon la poursuite, l’ancien homme d’affaires avait commis ces crimes sur une employée de station de radio en 1980, dans une maison des Laurentides.

Gilbert Rozon

Accusé

« Je me souviens de l’oppression, du lâcher-prise, de me dire de penser à autre chose et que ça va se finir », avait témoigné la plaignante, qui avait à l’époque 20 ans.

Lors des plaidoiries de la défense au début du mois, les avocats de Rozon, dont Me Pierre Poupart, avaient tout fait pour démonter la crédibilité de la femme, en assurant que « les événements ont été marqués du sceau du respect et de la courtoisie ».

Dans son propre témoignage, l’ex-magnat de l’humour avait assuré avoir respecté le consentement quand la plaignante l’avait repoussé. Et contrairement à cette dernière affirmant avoir été violée par la suite, dans sa chambre alors qu’elle dormait, Rozon a juré que c’était la femme qui était venue le rejoindre dans son lit.

« Je n’inventerais pas une histoire comme ça, c’est la vérité, c’est ce que j’ai vécu », avait-il dit.

Les plaidoiries de la Couronne devraient durer tout l’après-midi. Par la suite, la juge Mélanie Hébert devrait prendre l’affaire en délibéré.