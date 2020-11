LACASSE, Roger

Le 16 novembre 2020, le pilier de notre famille, Roger Lacasse, a cessé de souffrir et nous a quittés, à l'âge de 87 ans.Il laisse dans le deuil sa conjointe chérie, Lucette Lévesque, les enfants de celle-ci, Éric (France), Élise (Jonathan) et leurs enfants. Au moment de son décès, il était apaisé par la présence de son fils Jean-Yves à son chevet. Son départ laisse un immense vide pour sa belle-fille Chantal, ses petits-fils Félix (Myriam), Maxime (Brigitte) et Jérémie (Pascale). Pépé Roger a eu le bonheur de connaître quatre arrière-petits-enfants, Guillaume, Noémie, Allison et Colin. Il laisse également derrière lui ses frères Germain et Jacques (Alice), ses belles-soeurs Françoise et Marie-Rose, de nombreux neveux et nièces ainsi que ses amis bénévoles au sous-sol de l'église Saint-Paul-de-la-Croix.Il rejoint dans nos coeurs la douce mémoire de son épouse Céline Villeneuve (1933-1978) et de son fils Robert (1958-1984). Douzième d'une famille de dix garçons et deux filles, Roger rejoint aussi François, Jérôme, Gabriel, Joseph, Cécile, Rémi, Alphonse, Rosaire et Madeleine qui sont décédés avant lui.Nous nous souviendrons de sa douceur, sa générosité, son sens de l'humour, sa loyauté et son dévouement. Il restera un modèle inspirant pour tous ceux qui l'ont côtoyé.Nous tenons à remercier les docteurs Saad, Martin et Mathieu ainsi que le personnel du CHUM pour leur bienveillance.En raison des circonstances exceptionnelles que nous vivons, la cérémonie se tiendra dans la plus stricte intimité et sur invitation seulement. Toutefois l'inhumation aura lieu au cimetière de Ste-Anne-des-Plaines au 129 boul. Ste-Anne, Ste-Anne-des-Plaines, samedi le 21 novembre 2020 à 15h15. Les intéressés pourront être présents en respectant les règles de distanciation sociale et en portant le couvre-visage.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la mémoire de Roger, à la Fibrose Kystique, à Procure (cancer de la prostate) ou à la Fiducie familiale MJG Boileau / Long.514-277-7778 www.memoria.ca