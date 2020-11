Huit jeunes golfeurs du Québec sur les formations nationales

L’avenir du golf au Québec s'annonce radieux avec la présence de huit athlètes de la Belle Province sur les formations nationales, amateur et junior, dévoilées par Golf Canada, jeudi.

Parmi les 29 golfeurs du programme canadien, masculins et féminins, trois Québécoises pourront notamment poursuivre leur développement, soit Brigitte Thibault, Noémie Paré et Sarah-Ève Rhéaume. Chez les garçons, Laurent Desmarchais et Étienne Papineau font partie de la formation amateur. S’ajoutent par ailleurs trois Québécois au sein de l’équipe nationale junior, un programme U-19 : Félix Bouchard, Malik Dao et Jean-Philippe Parr.

«Les membres de la formation 2021 ont tous participé à des compétitions régionales, nationales et internationales et obtenu des résultats impressionnants, notamment des médailles aux Jeux panaméricains, des victoires lors de tournois de la NCAA et des gains dans des compétitions amateurs prestigieuses», a souligné le communiqué de Golf Canada.